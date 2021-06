La Côte d’Ivoire accélère la dématérialisation de 300 procédures administratives

Le gouvernement ivoirien a décidé de donner un coup d’accélérateur au projet « e.démarche» qui vise à dématérialiser 300 procédures administratives.

Ce projet a été au centre d’une réunion interministérielle, jeudi à Abidjan, entre Dr Brice Kouassi, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation, chargé de la modernisation de l’administration avec le ministre Roger Adom en charge de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’Innovation.

Dr Brice Kouassi, a salué cette rencontre qui est une aubaine selon lui, pour faire avancer le projet « e.démarche» afin de faciliter les démarches administratives dont il connaît les enjeux pour les usagers, rapporte une note d’information reçue à APA, vendredi.

A la suite du Secrétaire d’Etat, le Ministre Roger Adom s’est dit disposé à l’accompagner dans tous les projets de modernisation de l’administration ivoirienne.

En Côte d’Ivoire, soixante-six procédures administratives concernant la santé, l’éducation, le tourisme, l’agriculture, la justice et les eaux et forêts sont entièrement dématérialisées.

« Trente-six procédures seront bientôt opérationnelles et les trente autres suivront, avec pour objectifs de faciliter et d’assainir la relation entre l’administration ivoirienne et ses usagers », explique la note.

L’Agence nationale du service universel des télécommunications (ANSUT) et la Société nationale de développement informatique (SNDI), sont les structures d’opérationnalisation de ce projet « e.démarche administrative ».