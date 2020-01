La Côte d’Ivoire 3è pays dans le monde ayant le plus d’abonnés de Canal+ (Jacques Du Puy)

La Côte d’Ivoire est devenue aujourd’hui le troisième pays dans le monde ayant le plus d’abonnés du Groupe Canal+ après la France et la Pologne, a annoncé jeudi à Abidjan, Jacques Du Puy, le président du Groupe Canal+ International au terme d’une audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara.« La Côte d’Ivoire est devenue le troisième pays aujourd’hui en termes de nombre d’abonnés de Canal+ dans le monde. Le premier pays, c’est encore la France, le deuxième c’est la Pologne et ensuite la Côte d’Ivoire. Donc c’est à la fois avec beaucoup de fierté que nous partageons ces informations», a dit M. Du Puy à la presse, indiquant avoir abordé avec le numéro un ivoirien la situation du Groupe Canal+ dans son ensemble.

« Nous allons lancer la plateforme My Canal enrichie en Afrique dans le deuxième semestre de l’année », a-t-il poursuivi, confirmant la volonté de son Groupe à être un support qui développe des contenus africains.

« Nous allons investir beaucoup dans la technologie. Nous avons parlé de la volonté du Groupe Canal+ de développer des contenus locaux non seulement en France, mais également en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire», a conclu Jacques Du Puy.