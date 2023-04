La communauté Moundang du Tchad et du Cameroun tient son premier festival

Le regroupement Moundang du Tchad et du Cameroun célèbre depuis le 10 avril 2023, la première édition de son festival international “Fĩi Moundang”.

L’évènement se déroule à Kaélé, dans la région de l’Extrême Nord du Cameroun. Des hauts responsables Tchadiens ont effectué le déplacement pour la circonstance. Il s’agit entre autres, du directeur adjoint des affaires administratives, financières et matérielles de la Primature, Aziz Ouarmaye Yanzoumbe, et le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial, Patalet Geo. Les deux hommes sont très attachés aux valeurs culturelles.

Le Festival culturel international de Moundang vise à faire connaître, aimer et parler de sa culture. Les Moundang du monde entier entendent briser la glace et léguer l’héritage culturel et traditionnel aux plus jeunes. En plus du village du Festival, plusieurs activités sont au menu.

Il s’agit entre autres, des danses du patrimoine, contes, marches sportives, spectacles musicaux, art culinaire Moundang et bien d’autres attractions. L’évènement qui a commencé le 10 avril va refermer les portes le 16 du même mois.