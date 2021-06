La Chine offre 200 000 doses de vaccins Sinopharm au Tchad

Ils seront administrés à 100 000 personnes avec en priorité, le personnel la santé, les personnes âgées de 65 ans et plus, et les malades du diabète et de tension entre autres

Les kits ont été reçus dans la soirée du 02 juin 2021, par le Ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul à l’aéroport international Hassan Djamouss de N’Djamena. Les vaccins Sinopharm, don de la République populaire de Chine vise à prémunir contre le Covid-19.

Remettant le lot au ministre tchadien de la Santé, l’ambassadeur de la République de Chine au Tchad, Li Jinjing, a laissé entendre qu’il est : « complètement convaincu que les vaccins doivent être un bien public mondial ». « Nous soutenons également l’appel des pays Africains à lever les propriétés intellectuelles sur les vaccins. Malgré la demande domestique considérable, nous avons tenu notre promesse en offrant des vaccins à plus de 80 pays en développement. Et en exportant les vaccins dans 43 pays. Face à l’épidémie du siècle, le Tchad et la Chine se tiennent fermement ensemble », souligne le diplomate.

Le Ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a adressé toute la reconnaissance du donateur.