La chancelière allemande Angela Merkel attendue à Ouagadougou, le 1er mai

La Chancelière allemande, Angela Merkel va effectuer les 1er et 2 mai 2019 une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou, a annoncé mardi, la présidence du Faso dans un communiqué de presse.Selon le communiqué de la Direction de la communication de la présidence du Faso, «au cours de ce séjour, elle (Angela Merkel) aura une rencontre bilatérale avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avant de participer à un sommet extraordinaire du G5 Sahel».

Le texte rappelle qu’il s’agit de la toute première visite d’un chancelier allemand au Burkina Faso, précisant que le séjour d’Angela Merkel participe du renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Berlin.

«Cette coopération date du début des indépendances (1961) et se concentre aujourd’hui sur l’agriculture et la gestion des ressources naturelles, l’hydraulique urbaine et rurale, la décentralisation et le développement local, et enfin le genre comme domaines d’interventions prioritaires», note le document.

Il ajoute qu’au cours du sommet extraordinaire du G5 Sahel, la chancelière allemande aura une séance de travail avec les cinq chefs d’Etat de l’organisation sur la question de la lutte contre le terrorisme, et l’opérationnalisation de la force conjointe.

«Les échanges vont également porter sur la problématique du développement dans les pays du G5, qui affichent l’ambition de faire du Sahel un espace intégré de développement et de sécurité», indique le communiqué de presse.

Le président Kaboré assure depuis le 5 février dernier la présidence du G5 Sahel. Il a été déjà reçu à Berlin deux reprises par la chancelière allemande, respectivement en mars 2017 et en février 2019.