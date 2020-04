La Cedeao commande du matériel pour lutter contre Covid-19

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Jean Claude Kassi Brou, a déclaré que le l’organisation régionale a passé commande de kits et autres équipements pour lutter contre le Covid-19.

Il a déclaré mardi à Abuja que les articles comprenaient 240.000 kits de diagnostic, 240.000 kits d’aspiration, 250.000 équipements de transport d’échantillons viraux, 285.100 équipements de protection individuelle (EPI) et 120 ventilateurs.

La Commission, a-t-il indiqué, suit l’évolution de la pandémie de coronavirus en Afrique de l’Ouest.

Il a révélé que les pays membres de la CEDEAO ont enregistré 1.739 cas confirmés, 55 décès et 328 personnes qui se sont complètement rétablies au dimanche 5 avril 2020.

« Environ 95% des décès sont des patients qui souffraient de pathologies parallèles ».

« La Commission a réaffirmé sa solidarité avec les États membres et se félicite de toutes les mesures déjà prises pour contenir la propagation de la pandémie et prendre soin des malades », a-t-il déclaré.

L’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), institution sanitaire spécialisée chargée de coordonner la réponse au niveau régional, a élaboré un plan stratégique régional avec tous les États membres.

La Commission a souligné que l’OOAS avait déjà acheté et expédié aux 15 États membres 30.500 kits de tests de diagnostic, 10.000 équipements de protection individuelle (EPI) (combinaisons, tabliers, blouses, gants, lunettes, bottes) et 740.000 comprimés de prescription (chloroquine et azithromycine).