La Camerounaise Nchout Ajara philosophe après avoir raté le podium aux CAF Awards

L’attaquante camerounaise Nchout Ajara s’est montrée philosophe après avoir raté, mardi à Hurghada (Égypte), le titre de meilleure footballeuse africaine de l’année 2019 au profit de la Nigériane Asisat Oshoala.«Merci pour votre amour. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. Ensemble, nous reviendrons demain plus forts, a-t-elle écrit sur sa page Twitter, avant de féliciter la sélection de son pays sacrée équipe nationale féminine de l’année par les Awards de la Confédération continentale de la discipline (CAF).

Grande communicante sur les réseaux sociaux, l’athlète de bientôt 27 ans s’était montrée «heureuse de faire partie du Top 3 des nominées du Ballon d’Or CAF Awards», non sans indiquer que «le plus dure reste à venir».

La «Lionne indomptable» la plus populaire du moment, sociétaire de Valerenga FC (D1 norvégienne) semble née sous le signe de l’optimisme et de la combativité. En effet, après avoir fait ses humanités à l’école de formation Franck Rollycek de Douala, la métropole économique, c’est en 2011 qu’elle commence à sortir la tête de l’eau en s’engageant à Sawa United Girls, un club de la même ville.

Deux ans, plus loin, Nchout Ajara vit sa première expérience professionnelle avec WFC Rossiyanka de Russie. Une aventure qui sera de courte durée, puisqu’elle retrouve le bercail et évolue, dès 2014, au sein de l’AS Police de Yaoundé, un club de la capitale avant d’être transférée, en avril de l’année suivante, au Western New York Flash aux États-Unis.

Après un petit bail avec le Sundsvalls DDF, où elle est désignée meilleure joueuse du championnat suédois de D2 en 2016, elle dépose ses valises à IL Sandviken en Norvège, puis rejoint son club actuel en décembre 2018 après la Coupe d’Afrique des nations (CAN) ghanéenne de la catégorie, où les «Lionnes indomptables» terminent à la dernière marche du podium derrière le Nigeria et l’Afrique du Sud.