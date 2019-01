La Camair-Co reçoit le certificat de conformité IOSA de l’IATA

La Compagnie nationale de transport aérien du Cameroun (Camair-Co) a obtenu le certificat IOSA conformément aux dispositions de l’Association internationale du transport aérien (IATA), a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué reçu jeudi à APA.« La Compagnie nationale de transport aérien du Cameroun (Camair-Co) vient d’obtenir, pour la troisième fois consécutive, sa certification IOSA (IATA operational safety audit) », indique le communiqué.

A en croire la Camair-Co, cette distinction montre qu’elle « est irrévocablement reconnue comme une compagnie fiable en matière de sûreté, de sécurité et de gestion opérationnelle ».

Selon la compagnie aérienne, l’audit de renouvellement pour les deux prochaines années de la certification a procédé à la vérification des conformités de plus de 1925 standards et procédures exigés par IATA.

En plus, la Camair-Co dit avoir subi « une évaluation complète des plus pointilleuses dans les domaines de l’organisation de la qualité, de la sûreté, des opérations en vol, de l’assistance au sol, de la maintenance ou encore de la préparation des vols ».

Pour Ernest Dikoum, le Directeur général de la Camair-Co, « la sécurité et la sûreté sont les deux priorités sur lesquelles reposent nos activités. Pour Camair-Co, le renouvellement de la certification IOSA est la preuve que nous opérons selon les standards les plus exigeants de l’aviation civile et illustre l’engagement de la compagnie en ce qui concerne la qualité de toutes les opérations et services à nos clients ».

En novembre dernier, IATA avait retiré la Camair-Co de sa liste pour le certificat IOSA en raison d’une non-conformité aux normes d’exploitation de l’aviation civile. IATA avait ensuite donné 120 jours à la Camair-Co pour régulariser sa situation.

La compagnie aérienne camerounaise s’est exécutée au bout de 63 jours seulement.