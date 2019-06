La Bourse nigériane veut faire des FNB une option d’investissement viable

La Bourse de change du Nigeria (NSE, sigle anglais), principal marché des fonds négociés en bourse (FNB) en Afrique de l’Ouest, a lancé une campagne de sensibilisation d’une durée de trois jours pour inciter davantage les investisseurs à s’impliquer dans le marché des FNB.Dans le cadre de cette campagne qui se déroule du 26 au 28 juin 2019, la NSE prendra contacts avec les investisseurs par le biais des médias sociaux, de la radio, du courrier électronique et d’un atelier interne sur les avantages des FNB en tant qu’option d’investissement transparente et à faible coût.

Expliquant la campagne, Jude Chiemeka, Chef de service à la Division des activités de négoce à la NSE, a déclaré que « cette initiative s’inscrit dans l’objectif stratégique de la NSE, qui est de fournir aux citoyens de nouvelles possibilités de créer une richesse durable ».

« La Bourse continue de mettre en avant les avantages des FNB en tant qu’option d’investissement solide et viable pour exploiter les marchés des capitaux. Je suis ravi des efforts déployés par les fournisseurs et les conseillers en FNB pour créer et introduire davantage de FNB qui répondent aux besoins des investisseurs institutionnels et des particuliers, approfondissant ainsi le segment de marché des FNB », a dit Chiemeka.

Les fonds négociés en bourse (FNB) sont des instruments gérés de manière professionnelle et conçus pour offrir aux investisseurs une large exposition au marché en suivant un indice (allocations de capitalisation boursière) ou des thèmes spécialisés prenant en compte des facteurs, tel que l’investissement en valeur et en croissance (stratégie de bêta intelligent).

Cet outil d’investissement en croissance constante permet aux investisseurs institutionnels et individuels d’avoir accès à un large éventail de catégories d’actifs, comme les actions, les obligations, les produits de base, l’immobilier et les thèmes de placement, à savoir l’investissement charia, les biais sectoriels, le rendement en dividendes, etc.

Selon la NSE, les FNB peuvent être achetés en bourse, tout comme les actions et les obligations par l’intermédiaire de sociétés membres, ainsi que sur des plateformes de négociation en ligne.