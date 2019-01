La Botola marocaine en tête des championnats africains de Football (IFFHS)

Le Championnat marocain de football (Botola) figure en tête des championnats africains de football, selon le classement publié par la Fédération Internationale de l’Histoire et des Statistiques du Football (IFFHS), une organisation d’études historiques et statistiques sur le football.Le championnat marocain est ainsi classé à la première place au niveau africain, un classement qu’il n’a plus connu depuis 2011. Dans le top 3 continental, le championnat tunisien vient en deuxième position et celui du RD Congo au 3ème rang.

Au niveau mondial, le Maroc est 27e devant des pays comme la Suisse (31e), le Qatar (39e) ou encore l’Algérie (46e).

Depuis 9 ans, la Liga espagnole est en tête de ce prestigieux classement. Né en 1984 à Leipzig en Pologne, il est établi en prenant compte des résultats des 5 meilleurs clubs de chaque championnat au niveau local comme international.

L’IFFHS, basée à Lausanne, se fait connaître pour ses multiples classements de clubs et de personnalités du monde du football, et notamment son classement mondial des clubs de football.