La BIDC accorde au Bénin un financement 42 milliards f cfa

La Banque d’investissement et de développement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (BIDC) et le gouvernement du Bénin ont procédé, jeudi à Cotonou, à la signature de deux accords de prêts d’un montant de 42 milliards F CFA.Le premier accord d’un montant de 23,8 milliards F CFA vise à financer 44 projets d’Adduction d’eau villageoise (AEV). Le second, d’une valeur de 18,2 milliards F CFA, est relatif au projet d’alimentation en électricité dans 11 départements pour fournir de l’énergie à 100 localités du Bénin.

Selon Bachir Maman Ifo, le président de la BIDC, cet acte confirme « la qualité de la coopération » entre le Bénin et son institution en ce sens que les projets visés s’inscrivent dans les actions du gouvernement pour améliorer les conditions de vie de la population rurale.

De son côté, Romuald Wadagni, le ministre béninois de l’Economie et des Finances a expliqué que « ces accords témoignent du crédit dont le Bénin bénéficie de la part de la BIDC », avant de préciser que son pays mettra tout en œuvre pour que les projets soient concrétisés.

Pour ce faire, il a souligné que toutes les mesures seront prises pour que, dans un délai d’un an, une délégation de la BIDC revienne à Cotonou pour inaugurer les infrastructures et s’apercevoir ainsi de leur impact sur la population ciblée.