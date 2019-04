La BGFIBank Gabon dément la supposée « disparition mystérieuse » de 1,5 milliard de ses comptes

La BGFIBank a indiqué, lundi par voie de communiqué, que les opérations comptables de l’ensemble du Groupe et celles de sa filiale gabonaise sont conformes aux normes en la matière, rejetant ainsi en bloc, des informations sur la « disparition mystérieuse » de 1,5 milliard de FCFA.« Suite à la publication d’un article paru dans l’édition du 25 mars 2019 de l’hebdomadaire Jeune Afrique et relayé sur les réseaux sociaux, BGFIBank Gabon tient à rassurer sa clientèle, ainsi que l’opinion publique, de son respect scrupuleux des procédures comptables et des règles qui régissent la gestion des comptes de ses clients », précise le communiqué.

« Attaché au respect des principes de droit, BGFIBank Gabon réitère sa totale confiance en la Justice gabonaise (puisque) c’est en effet devant elle et non dans les médias que doivent être vidés les contentieux », dit la BGFIBank dans sa missive.

« Serein quant à l’issue de la procédure judiciaire en cours, BGFIBank Gabon se réserve le droit d’entreprendre toute action afin d’obtenir réparation suite aux propos diffamatoires tenus à son endroit », rapporte le communiqué.

Selon des sources proches du dossier, il faut remonter à octobre 2018, lorsque Alfred Bongo Ondimba, fils de l’ancien président de la République gabonaise Omar Bongo Ondimba a déposé une plainte contre BGFIBank après « la disparition » de 1,5 milliard de FCFA du compte de son étude notariale.