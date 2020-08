La BERD et CIH Bank co-déploient 40 millions d’euros pour soutenir les petites et moyennes entreprises et le commerce extérieur au Maroc

La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et la Banque crédit immobilier et hôtelier (CIH-Bank) ont scellé un partenariat en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des activités de commerce international à travers un programme de financement de 40 millions d’euros.

L’accord a été signé par le président directeur général de CIH-Bank, Lotfi Sekkat et le Directeur général en charge des institutions financières chez la BERD, lors d’une cérémonie de signature tenue en ligne.

Cet accord s’inscrit dans la lignée d’engagement de CIH-Bank de participer activement aux efforts de relance économique en apportant un soutien renforcé aux PME marocaines, et en assurant des solutions de financement adaptés à leurs besoins, et des produits qui facilitent leurs flux et transactions de commerce extérieur.

CIH Bank a marqué cette année son centenaire, elle est l’une des plus anciennes et solides institutions bancaires du Maroc. Elle a été durant toutes ces années un acteur majeur dans le développement de l’économie marocaine.

Pour sa part, la BERD est une banque multilatérale qui œuvre au développement économique dans près de 40 économies sur trois continents, du sud et de l’est de la Méditerranée à l’Europe centrale et orientale, en passant par l’Asie centrale.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD, devenu un pays d’opérations en 2012. A ce jour, la BERD a investi au Maroc 2,4 milliards d’euros dans le cadre de 65 projets.