La BEI mobilise 60 millions d’euros pour soutenir les PME marocaines

La Banque européenne d’investissement mobilise une enveloppe de 60 millions d’euros dans le cadre d’un nouveau programme de financement en faveur des entreprises au Maroc. Destiné essentiellement aux PME et aux sociétés de taille intermédiaire, ce programme sera déployé à travers des banques intermédiaires marocaines via des lignes de crédit en devise ou en monnaie locale.Ce programme vise à renforcer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) face à la conjoncture difficile actuelle, permettant la relance de leurs activités et la consolidation de leur résilience.

Il sera déployé à travers des lignes de crédit accordées à des intermédiaires financiers locaux, principalement des banques marocaines partenaires de la BEI. Des négociations sont en cours pour la concrétisation des partenariats dans ce sens. Au titre de ce nouveau programme, la Banque européenne d’investissement mobilise une enveloppe de 60 millions d’euros.

Les prêts BEI pour les PME seront donc attribués par l’intermédiaire de banques commerciales, chargées d’évaluer chaque demande de prêt présentée par une entreprise cliente. Sur la plupart des opérations, la décision d’octroyer ou non un prêt à la PME appartient entièrement à la banque intermédiaire.

L’intervention de la BEI permet, globalement, d’améliorer les conditions financières d’un prêt ainsi accordé, et elle veillera à ce que ces améliorations soient clairement communiquées aux PME concernées. Dans le cadre de ce nouveau programme, les prêts pourraient être accordés en monnaie locale.

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis 40 ans. L’institution finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables. Depuis le démarrage de ses opérations dans le pays en 1979 à aujourd’hui, les financements cumulés (prêts et dons signés) de la BEI, ont atteint 9,54 milliards d’euros au profit de 133 projets publics et privés.