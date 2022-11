La Banque mondiale approuve un nouveau cadre de partenariat pour le Tchad

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé le nouveau cadre de partenariat, la Note d’Engagement Pays (CEN), avec le Tchad pour soutenir le second plan de développement quinquennal du pays.

La période de mise en œuvre de la CEN se fera sur 2023-2024. Ce nouveau cadre de partenariat a été préparé en étroite concertation avec les autorités tchadiennes, et à travers de larges consultations avec le gouvernement, la société civile, les acteurs du secteur privé et les partenaires au développement.

La Note d’Engagement vise l’amélioration des relations citoyens-État et de la gouvernance ainsi que la transparence dans la gestion de la dette budgétaire pour rendre disponibles les ressources publiques qui pourraient permettre de réduire les disparités régionales et l’exclusion. Son objectif est aussi d’accroître l’accès inclusif aux services et infrastructures de base, avec une inclusion effective des zones frontalières, périphériques et touchées par les conflits. Enfin, elle cible la gestion des ressources naturelles et de l’agriculture durable pour prévenir et adresser les facteurs de fragilité auxquels fait face le pays, notamment les conflits liés à la rareté des ressources naturelles et aux multiples défis du changement climatique.

« La Note d’Engagement est conçue pour permettre au Groupe Banque mondiale de rester engagé pendant cette phase de transition du pays en préparant les réformes nécessaires au futur Cadre de Partenariat Pays. Le contexte politique en évolution du Tchad et les priorités émergentes exigent le maintien du dialogue continu avec le gouvernement, les partenaires au développement et les autres parties prenantes afin d’assurer un mieux-être pour les ultimes bénéficiaires », a déclaré Clara De Souza, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad.

Ces thèmes s’appuient sur l’avantage comparatif de la Banque mondiale pour répondre aux principales contraintes de réduction de la pauvreté comme le souligne le Diagnostic Systématique Pays. Ils sont aussi étroitement alignés sur les objectifs du gouvernement du plan de développement quinquennal du pays (de 2022 à 2027) d’amélioration de la gouvernance, d’accroissement de la capacité de production, de développement du capital humain et de lutte contre les inégalités.

Rasit Pertev, Représentant Résident de la Banque mondiale au Tchad souligne que « La CEN met l’accent sur l’adoption d’actions à court terme qui soutiennent les efforts à moyen et à long terme du gouvernement pour faire face aux multiples facteurs de fragilités du pays. La Banque mondiale confirme ainsi son soutien au plan d’actions du gouvernement en matière de prévention des conflits et de résilience dans le cadre de l’Allocation pour la prévention et la résilience (PRA) ».