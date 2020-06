La Banque africaine de développement classée au 4e rang mondial de l’Indice de transparence de l’aide

L’ONG Publish What You Fund (Publiez ce que vous financez) a classé, mercredi, la Banque africaine de développement (BAD) au quatrième rang des 47 institutions de développement actives dans le monde dans son Indice de transparence de l’aide (ATI), rapporte un communiqué publié jeudi.Des principales instances de développement, cette organisation non gouvernementale est la seule à émettre un indice mesurant de manière indépendante la transparence de l’aide.

L’indice place la Banque dans la catégorie la plus élevée en matière de transparence, au même niveau que d’autres institutions telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

« Nous félicitons la Banque africaine de développement à travers son portefeuille souverain pour sa 4ème place dans l’Indice de transparence de l’aide en 2020. Alors que de gros montants d’aide sont réaffectés pour faire face à la riposte d’urgence au Covid-19, la transparence de l’aide internationale est plus importante que jamais », a déclaré le directeur général de Publish What You Fund, Gary Forster qui publie cet indice annuel depuis 2011.

L’ONG Publish What You Fund a placé la Banque africaine de développement dans la catégorie « très bonne », soit la plus élevée des cinq catégories utilisées pour évaluer la transparence des organisations. Le classement est basé sur plusieurs critères, notamment les finances et les budgets, les données en informations de base, la planification organisationnelle et la performance.

Dans le nouvel indice, qui couvre l’année 2019, la Banque africaine de développement a obtenu 95,5 sur 100 en matière de transparence, ce qui représente une amélioration significative par rapport à son score de 2018.

« Il est encourageant de constater que les données en matière d’aide, désormais partagées par une vaste partie des principales agences d’aide au monde, sont en train de gagner en quantité, en qualité et en rapidité de diffusion. À mesure que notre collaboration nous permet de combler les lacunes dans le paysage des données en matière d’aide, nous explorons avec un intérêt grandissant la façon de répondre au mieux à la demande de données et à la participation à leur obtention », a déclaré Gary Forster.

L’engagement de la Banque en faveur d’une transparence totale est illustré par MapAfrica, une plateforme en ligne qui cartographie tous les investissements de l’institution sur le continent africain.

« Je suis ravie de cette performance ! », a déclaré Swazi Tshabalala, première vice-présidente par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement et responsable financière de l’institution.

« Elle vient couronner l’engagement de notre institution en faveur de la transparence à un moment où elle n’a jamais été aussi importante. Avec un volume de financement aussi vaste que celui qui est actuellement affecté à la lutte contre la pandémie de Covid-19, il est crucial que nos citoyens sachent combien, où et quand la Banque africaine de développement investit dans le développement de l’Afrique », a conclu Swazi Tshabalala.