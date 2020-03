La BAD en mission d’évaluation au Cameroun

Une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) a débuté, lundi, une mission d’évaluation d’une semaine de l’environnement économique et de ses actions au Cameroun, a appris APA auprès des services compétents du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire.Dans son rapport combiné paru en janvier 2019, dans le cadre de la revue à mi-parcours du document de stratégie pays 2015-2020 et de revue de la performance du portefeuille (RPPP), l’institution continentale estimait que la performance du portefeuille du secteur public national avait été satisfaisante un an auparavant avec une note de 3,07 sur une échelle de 1 à 4 contre 3,04 en 2017.

Dans le même ordre d’idées, les opérations du secteur privé étaient jugées «globalement satisfaisantes», la BAD notant néanmoins la persistance des crises sécuritaires dans les régions anglophones du Nord-Ouest et Sud-Ouest, ayant accentué les poches de fragilité existantes dans le pays.

En fin janvier dernier, l’organisme mentionnait, dans le document sur «Les perspectives économiques en Afrique», que l’économie camerounaise résistait et avait enregistré un taux de croissance de 4,1% l’année d’avant, grâce au dynamisme du secteur tertiaire, et ce en dépit des résultats médiocres au plan du développement humain.

En fin octobre 2019, le Cameroun était présenté comme le premier bénéficiaire des financements de la BAD en Afrique centrale avec un portefeuille de 1340 milliards FCfa pour 30 projets.