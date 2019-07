La 8e Conférence du Traité d’amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s’ouvre samedi

La 8e Conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina Faso se tient du 27 au 31 juillet 2019 à Ouagadougou, sous la co-présidence des présidents Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara, annonce un communiqué de la présidence du Faso.Selon le texte parvenu jeudi à APA, cette rencontre de Ouagadougou permettra aux autorités des deux pays de passer en revue les projets intégrateurs et de développement qui fondent les grands axes du Traité d’amitié et de coopération entre les deux peuples.

«Les présidents Kaboré et Ouattara, et leur gouvernements respectif, vont se pencher sur l’état de la mise en œuvre des décisions et recommandations prises lors de la 7e édition du TAC à Yamoussoukro, et adopter de nouveaux projets en vue de renforcer la coopération ivoiro-burkinabè», note le communiqué.

Il précise que la Conférence au sommet des chefs d’Etat prévue pour le 31 juillet, sera précédée de la réunion des experts du 27 au 29 juillet, et du Conseil conjoint de gouvernement le 30 juillet.

«Outre l’aspect politique, cette 8e édition du TAC va permettre aux hommes et femmes d’affaires des deux pays de nouer des relations aux fins de dynamiser leurs activités au bénéfice des deux pays, lors d’un forum d’affaires», souligne-t-on.

Le Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire est né en 2008 de la volonté commune des deux Etats de renforcer la coopération et l’amitié entre les peuples burkinabè et ivoirien. Il est devenu un exemple d’intégration et un outil de développement dans la sous-région.

Les conférences au sommet se tiennent chaque année, mais de façon alternative dans les deux capitales.