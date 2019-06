La 3è édition du Forum de la diaspora ivoirienne prévue à Abidjan du 15 au 16 juillet

La 3è édition du Forum de la diaspora ivoirienne se déroulera à Abidjan du 15 au 16 juillet 2019, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.« La 3è édition du Forum de la diaspora ivoirienne initialement prévue du 18 au 19 juillet 2019, se tiendra finalement du 15 au 16 juillet à Abidjan sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement », a indiqué M. Sidi Touré, lors d’une conférence de presse.

Cette édition, dira-t-il, a pour thème « talents et investissements : Le RDV de l’emploi et de l’opportunité ». Elle portera notamment sur l’examen des conditions de la mobilisation ivoirienne pour l’investissement et la mise en œuvre de projets porteurs de croissance.