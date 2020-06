Koutéré : plus 600 étudiants tchadiens bloqués à la frontière Tchad-Cameroun

Ces apprenants qui sont bloqués à Koutéré doivent regagner les universités camerounaises pour la reprise des cours

Plus de 600 étudiants tchadiens doivent reprendre les cours au Cameroun, mais ils sont bloqués à Koutéré, frontière entre le Tchad et le Cameroun. Leur retour dans ce pays d’accueil fait suite à la décision du gouvernement camerounais de rouvrir les établissements scolaires et universitaires.

« La situation est compliquée », leur a fait savoir le gouverneur de la province du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo après une visite ce lundi 1er juin. En effet, après avoir eu vent de la situation qui prévaut à la frontière, le gouverneur s’est rendu sur les lieux pour prendre le pool et réconforter ces derniers

Le patron de la province du Logone oriental a eu son confrère de Maroua au bout du fil. C’est après la conversation qu’il a expliqué aux pensionnaires des universités camerounaises que la situation est compliquée mais les issues sont engagées afin qu’une solution soit trouvée. Le gouverneur redoute un nouveau confinement des étudiants, car selon lui ça poserait un problème de prise en charge.

Exposés aux intempéries, les étudiants demandent aux autorités de faire le maximum pour qu’une solution soit trouvée dans de brefs délais.

Signalons que ces étudiants sont bloqués à la frontière depuis le samedi 30 mai 2020