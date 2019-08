Kournari : les travaux d’aménagement et de vérification des titres fonciers en cours

C’est à travers un communiqué publié le 02 août dernier que Les travaux de levée topographique du village Kournari ont été lancés.

Le village Kournari, dans le Chari-Baguirmi, est en pleins travaux d’urbanisation et de vérification des titres fonciers. Tout a commencé par un communiqué rendu public le 02 août 2019, du secteur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Il est question de faire la restructuration du plan du village et de vérifier les titres fonciers. Cette démarche permettra à l’équipe technique de faire la mise à jour des titres fonciers de leurs terrains sur le plan de l’urbanisation du village.

Ces travaux sont lancés conjointement avec la sous-commission locale du village Kournari dans le Chari-Baguirmi. Les responsables d’urbanisation font appel à toutes les personnes détenant un terrain, une concession ou un jardin dans ce village de présenter leurs documents justificatifs.