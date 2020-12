KKB a été nommé pour «consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique» (Ouattara)

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a expliqué mercredi, à l’ouverture du Conseil des ministres avoir nommé Kouadio Konan Bertin dit « KKB » comme ministre de la Réconciliation nationale pour « consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique ».« J’ai procédé à sa nomination comme ministre en charge de la Réconciliation nationale, et cela vise à consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique », a déclaré M. Alassane Ouattara, à l’entame du Conseil des ministres.

Il a soutenu avoir nommé M. Kouadio Konan Bertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons, évoquant d’abord que durant la campagne électorale, ce candidat malheureux, a « prêché à chaque fois, à chaque occasion, la paix, la réconciliation et la cohésion entre les Ivoiriens ».

Ensuite, dira-t-il, « il est jeune et incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève ». Et par ailleurs, il est du « deuxième parti politique le plus important de Côte d’Ivoire », le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, ex-allié au pouvoir).

M. KKB s’était présenté contre M. Ouattara à l’élection présidentielle de 2015, alors que son parti, le Pdci, avait appelé à soutenir le chef de l’Etat. Candidat indépendant, il a obtenu « à peu près 4% des suffrages exprimés », s’en souvient le président ivoirien.

« Cela ne fait que démontrer son courage politique, sa constance et sa disponibilité à servir le pays en toute circonstance ; que ce soit en 2015 comme en 2020. Je note qu’il a été également député, je crois de Port-Bouët. C’est dire que notre jeune frère est le bienvenu au sein de ce Conseil », a dit M. Ouattara.

Le chef de l’Etat a renchéri, insinuant l’avoir « nommé sur proposition du Premier ministre qui, lui-même est jeune. Et tout cela donc pour renforcer ma volonté (…) de transfert du pouvoir, je souhaite, à une génération plus jeune ».

« Je ne connais pas bien KKB en tant que personne, je l’ai rencontré deux ou trois fois, mais il m’a toujours impressionné par son sens de l’État et son engagement pour la paix, pour la réconciliation », a laissé entendre le président ivoirien, réélu pour un autre mandat.

« Je suis sûr qu’il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à point nommé et j’encourage le Premier ministre à l’utiliser pleinement, notamment avec le dialogue politique qui vient de s’ouvrir, et je souhaite bien sûr que ce dialogue nous permettra de consolider la paix et d’avoir des législatives apaisées au cours des prochaines semaines », a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Réconciliation nationale, KKB est issu du Pdci. Il a été suspendu par sa formation politique pour « indiscipline » à l’occasion de l’ouverture des candidatures pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Et ce, pour non-respect des règles internes et des statuts.