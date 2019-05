Kinshasa, hôte de la 48ème réunion du Comité consultatif de l’Unsac

La 48ème réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (Unsac) se tiendra du 27 au 31 mai 2019 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), annonce un communiqué du Bureau régional des nations unies pour l’Afrique centrale (Unoca) reçu vendredi à APA.Selon la note, les Etats membres évalueront la mise en œuvre des recommandations de la précédente session, tenue à Ndjamena (Tchad) en décembre 2018, et échangeront des informations et des analyses sur la situation géopolitique et sécuritaire de la sous-région.

Les discussions sur ce dernier point seront soutenues par un rapport ad hoc du secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) sur les récents développements politiques et institutionnels en Afrique centrale ainsi que sur les enjeux liés à la gouvernance, aux processus électoraux, à la situation humanitaire, aux droits de l’homme et à la sécurité intérieure et transfrontalière.

Plusieurs autres questions importantes figurent également à l’ordre du jour de la réunion de Kinshasa. Il s’agit, entre autres, des activités des groupes terroristes dans la sous-région, y compris Boko Haram et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), le mercenariat et le crime transnational organisé, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, le trafic illicite des ressources naturelles, la libre circulation des personnes, la réforme du secteur de la sécurité et l’impact sécuritaire des conflits liés à la transhumance et au pastoralisme.

Ce dernier sujet sera au centre d’un atelier qui se tiendra en marge de la 48e réunion de l’Unsac, du 26 au 27 mai courant. Il sera suivi par une rencontre des points focaux de l’UNSAC puis celle des experts, du 28 au 30 mai prochain.

La session ministérielle du Comité, quant à elle, aura lieu le 31 mai. Celle-ci regroupe les ministres des Affaires étrangères et autres chefs de délégation comprenant généralement des représentants des ministères en charge de la Sécurité, de l’Intérieur, de l’Immigration ou de la Défense. Le Représentant spécial et chef de l’Unoca, François Louncény Fall, y prendra également part.

Plusieurs autres entités onusiennes et des représentants des organisations sous régionales, régionales et internationales, y compris celles ayant le statut d’observateur au Comité, présenteront des exposés rendant compte de leurs contributions aux efforts de paix et de sécurité en Afrique centrale.

La première partie des travaux du comité sera dirigée par le ministre tchadien des Affaires étrangères, président en exercice du comité depuis la 47e réunion tenue à Ndjamena du 3 au 7 décembre 2018. Il cèdera ensuite le fauteuil à son homologue de la RDC, qui assurera la présidence tournante de l’Unsac pendant les six prochains mois.

Mis en place en 1992 par une résolution de l’Assemblée générale de l’Onu, le comité comprend les onze pays membres de l’espace CEEAC : Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine (RCA), Congo, République démocratique du Congo (RDC), Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et Principe et Tchad.

Son siège est à Libreville, la capitale gabonaise, et son Secrétariat est assuré par l’Unoca.