Kigali et Varsovie signent plusieurs accords

Le Rwanda et la Pologne ont signé, ce mardi, plusieurs accords de coopération technique portant sur l’enseignement supérieur, les consultations politiques et la cybersécurité.Ils ont été paraphés à Varsovie au cours d’une visite de travail du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération, Vincent Biruta.

Par cet accord, la Pologne cherche à stimuler la coopération commerciale avec le Rwanda en raison de son bon climat des affaires.

Cette initiative vise à améliorer la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement entre les deux pays.

Le gouvernement polonais a compris que l’Afrique devient un partenaire plus productif sur le plan commercial et a voulu saisir cette opportunité à travers un programme d’investissement.

Le rôle principal du « programme Go Africa » est de forger des partenariats commerciaux entre les investisseurs polonais et les entrepreneurs africains afin de promouvoir la croissance du continent. Un fonds de 500 milliards de dollars a été créé pour soutenir cette initiative sur l’ensemble du continent.