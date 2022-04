Kigali attend de Macron de nouveaux partenariats (Kagame)

Emmanuel Macron a été réélu, le 24 avril dernier, président de la République française à l’issue du second tour de l’élection présidentielle.Le président rwandais, Paul Kagame, a salué la « réélection bien méritée » de son homologue français, Emmanuel Macron et magnifié son « leadership visionnaire ».

« Félicitations pour votre réélection bien méritée Président Emmanuel Macron. Cela témoigne de votre leadership visionnaire qui cherche à unir et non à diviser », a écrit Kagame sur son compte Twitter.

Selon lui, « le Rwanda attend avec impatience des partenariats encore plus nombreux et plus forts entre nos peuples et nos nations ».

Macron est devenu le premier président français en exercice à remporter un second mandat en 20 ans après avoir battu la candidate d’extrême droite Marine Le Pen au second tour de dimanche.

Après le dépouillement de la quasi-totalité des votes, le président sortant, âgé de 44 ans, a obtenu 58,6% des voix, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, tandis que Mme Le Pen devait recueillir 41,4% des suffrages exprimés.

Dans son discours de victoire dimanche soir, le président Macron a déclaré : « Beaucoup de gens dans ce pays ont voté pour moi, non pas parce qu’ils soutiennent mes idées, mais pour écarter celles de l’extrême droite. Je veux les remercier et leur faire savoir que j’ai une dette envers eux dans les années à venir ».