Kenya : lancement d’un fonds d’intervention d’urgence contre le Covid-19

Le président Uhuru Kenyatta a ordonné lundi au Trésor national de mettre en place le Fonds d’intervention d’urgence Covid-19.L’objectif principal du Fonds est de mobiliser des ressources pour une réponse d’urgence visant à contenir la propagation, les effets et l’impact de la pandémie de Covid-19.

Le capital de départ du Fonds sera prélevé sur le Trésor public, notamment les réductions de salaire volontaires effectuées par les hauts fonctionnaires des gouvernements exécutif, judiciaire, législatif et des comtés.

Les contributions du Trésor sont complétées par des dons de personnes physiques et morales kenyanes, des subventions de nos partenaires de développement et d’institutions multinationales, et par tout autre don, souscription ou contribution que le Fonds peut recevoir de temps à autre.

« Le gouvernement du Kenya appelle tous les Kenyans, les entreprises nationales et multinationales, ainsi que nos partenaires de développement internationaux à soutenir l’initiative nationale », a déclaré M. Kenyatta.

« Ce faisant, le Kenya sera mieux à même de contenir avec succès la propagation, les effets et l’impact de la pandémie de Covid-19 sur nos citoyens, et en particulier sur les membres les plus vulnérables de la société », a-t-il ajouté.

Le Kenya compte à ce jour 50 cas de Covid-19 alors que le ministère de la Santé a annoncé huit autres cas ce lundi.