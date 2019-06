Kenya Airways lance des vols à destination de Rome et Genève

Kenya Airways a annoncé, jeudi à Nairobi, le lancement de vols à destination de Rome (Italie) et Genève (Suisse) qui vont porter à cinq les destinations européennes de la compagnie aérienne après Amsterdam (Pays-Bas), Londres (Angleterre) et Paris (France).« Ces nouvelles liaisons joueront un rôle important dans la multiplication des opportunités commerciales et touristiques et dans le renforcement de Nairobi en tant que principale plaque tournante des affaires. Avec cinq destinations européennes et 55 destinations mondiales à partir de Nairobi, Kenya Airways offre à l’Afrique la meilleure connectivité avec le reste du monde et vice-versa », a déclaré Sebastian Mikosz, le Directeur Général de la compagnie.

A en croire M. Mikosz, l’introduction de ces liaisons s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la compagnie aérienne qui vise à accroître sa part de marché, ses revenus pour se redresser financièrement. Kenya Airways fera les nouvelles liaisons quatre fois par semaine avec son avion phare, le Boeing 787-8 Dreamliner.

L’Italie est l’une des principales destinations des Kenyans pour les voyages d’affaires. Du côté italien, 65.000 touristes ont visité en 2018 ce pays de l’Afrique de l’est. Dans le cadre de la stratégie visant à capturer ces voyageurs et à stimuler le tourisme, Kenya Airways a lancé, cette semaine, des vols directs entre Nairobi et Malindi, principale destination de la plupart des touristes italiens et abritant également une grande partie de la communauté italienne au Kenya.

Kenya Airways a également finalisé un accord de partage de code avec Alitalia, le partenaire italien de SkyTeam afin d’améliorer la connectivité sur cette liaison et d’offrir davantage d’options aux passagers en Italie et en Afrique.

Kenya Airways a été élue meilleure compagnie aérienne africaine en classe affaires pour la sixième fois de suite. Elle est actuellement, selon le classement des World Travel Awards de cette année, la première compagnie aérienne africaine en classe économique.