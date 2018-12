Kagamé invité par le Patronat ivoirien pour présider la CGECI Academy 2019

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, Patronat ivoirien), Jean-Marie Ackah, a invité jeudi à Abidjan le président rwandais Paul Kagamé à présider la CGECI Academy 2019, une plateforme qui réunit chaque année les chefs d’entreprises ivoiriennes.«Nous serions hautement honorés de pouvoir bénéficier de votre présidence pour ces prochaines journées, permettant à nos secteurs privés de bénéficier de votre leadership et de votre vision du secteur privé africain », a dit M. Ackah, lors d’une rencontre entre le Patronat ivoirien et M. Kagamé.

Le président du Patronat ivoirien a également invité à « titre spécial » leurs collègues du secteur privé rwandais à ces prochaines assises annuelles dénommées CGECI Academy qui réunit chaque année au mois d’octobre plus de 4.000 dirigeants d’entreprises et entrepreneurs ivoiriens et d’autres pays africains.

Avec plus de 2.000 entreprises membres, le Patronat ivoirien cumule plus 14.000 milliards Fcfa (28 milliards de dollars US) de chiffres d’affaires annuels. La Fédération représente plus de 200.000 emplois et contribue à hauteur de plus de 80% aux recettes fiscales de l’Etat.

La CGECI, organisation patronale de référence du secteur privé ivoirien, est l’interlocuteur principal des pouvoirs publics pour toutes les questions portant sur l’amélioration de l’environnement des affaires, la compétitivité des entreprises, la promotion des initiatives privées et de l’entrepreneuriat.

L’organisation fédère 26 groupements et associations professionnelles et des entreprises de tous les secteurs d’activités : agriculture, industrie, technologie de l’information et de la communication, banques, assurances, travaux publics, commerces et services divers.

Le vice-président ivoirien, Kablan Duncan, présent à cette rencontre, a exprimé l’engagement du gouvernement à accompagner le secteur privé afin de créer des champions nationaux, régionaux et internationaux.

M. Kagamé, qui a entamé mercredi une visite de 48 h à Abidjan, a échangé au premier jour, avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Il a quitté Abidjan, la capitale économique ivoirienne dans l’après-midi.