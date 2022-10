Kagame à Maputo pour une visite de travail

L’armée rwandaise participe à la lutte contre le jihadisme au Mozambique.Le président rwandais, Paul Kagame est arrivé ce vendredi à Maputo, au Mozambique, pour une visite de travail. A son arrivée, le président Kagame et son homologue mozambicain Philippe Nyusi ont discuté des domaines de coopération en cours entre leur deux pays.

Cette visite intervient quelques jours après que le Rwanda et le Mozambique ont conclu un accord mutuel d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires.

L’accord approuvé par le haut fonctionnaire du gouvernement mozambicain et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale encouragera la libre circulation et renforcera la collaboration entre Maputo et Kigali.

Depuis juillet 2021, 2000 soldats rwandais ont été déployés à Cabo Delgado aux côtés de soldats de l’armée mozambicaine et d’un détachement de la force opérationnelle de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Avec le soutien des forces rwandaises et de la SADC, la campagne de contre-insurrection a permis de reconquérir des territoires d’importance stratégique et de démanteler plusieurs bases rebelles au cours des derniers mois.

En juillet 2018, le Rwanda et le Mozambique ont signé cinq pactes bilatéraux dans le but de renforcer les liens et le partenariat dans tous les domaines d’activité. Ces pactes comprennent un protocole d’accord sur la création d’une commission permanente conjointe qui supervise actuellement le processus de renforcement de leurs relations.

Les deux pays ont également signé un accord de service aérien bilatéral, une exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service et un protocole d’accord sur la science et la technologie, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

L’accord bilatéral sur les services aériens constitue une étape vers des services aériens plus fiables et plus prévisibles entre les deux pays et pourrait permettre à la compagnie nationale rwandaise d’exploiter des vols vers le Mozambique.