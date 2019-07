Justice, politique et sport au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA traitent d’une diversité de sujets, principalement répartis entre la justice avec l’affaire des contrats pétroliers, la politique avec le débat sur l’avenir du Parti socialiste et le sport avec la volonté de Macky Sall de booster le foot local.« Plainte contre Aliou Sall et Frank Timis », titrent Walf Quotidien et Le Quotidien qui, pour sa part, souligne en manchette que l’ancien PM Abdoul Mbaye et le député Lamine Diallo « ont saisi le juge d’instruction » à propos du scandale des contrats pétroliers.

Libération revient de son côté sur une saisie de 238 kg de cocaïne en titrant sur « l’incroyable confession sur PV des agents de Dakar Terminal ».

Notant que les trafiquants ont « tout tenté pour soustraire la marchandise du port de Dakar », le journal informe sur un autre sujet qu’un « autre détournement de fonds éclate » à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres).

« L’Ipres perdu », s’exclame Source A, précisant que cette affaire concerne la politique immobilière « incongrue » de la structure publique.

A propos de la dernière réforme institutionnelle qui a eu des incidences sur le poste de président et au sein du gouvernement, EnQuête soulève les « jeux de pouvoirs et d’ombre » là où Sud Quotidien indique que le dialogue national inclusif est « au point mort ».

En politique, Vox Populi informe que le maire Barthélémy Dias « ouvre la porte des retrouvailles socialistes » pour honorer la dernière volonté de feu Ousmane Tanor Dieng.

« Il n’y a pas besoin de se disputer, mais l’héritage de Senghor personne ne pourra l’écrire sans nous », a-t-il souligné dans le journal là où EnQuête note en haut de son sommaire que « Barthélémy Dias s’engage » pour la réunification de la famille socialiste.

En sport, le quotidien national Le Soleil annonce que « la participation des Lions (à la CAN Egypte 2019) sera évaluée ». Cela est une volonté affichée hier mercredi par le président Macky Sall en Conseil des ministres.

Par ailleurs, Macky Sall a appelé lors de cette réunion son ministre des Sports à « mettre en œuvre le Plan stratégique de développement du football ».

Une mesure qui remplit d’optimisme Le Quotidien qui croit que « Macky veut booster le foot local ».