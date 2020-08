Justice et éducation parmi la diversité de sujets à la Une au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus samedi à APA traitent d’une diversité de sujets allant du malaise au sein de la magistrature aux problèmes d’organisation de l’examen du CFEE, en passant par la crise malienne, les faits divers et le football.EnQuête constate que « la magistrature va mal » à cause de la guerre au sommet entre les juges Ousmane Kane et Yaya Amadou Dia. « Offensif et dur », le premier a « fracassé » hier son collègue qui l’accuse de corruption dans une première lettre publiée la veille.

Par ailleurs, souligne le journal, le Garde des sceaux est attendu pour « arbitrer dans ce dossier explosif, sur sa table depuis 4 mois ».

En revanche, « le juge Kane se blanchit » des accusations de corruption dans Vox Populi, mais « avoue avoir reçu un terrain du maire de Kahone (centre) ». Il accuse le président Yaya Amadou Dia de vouloir « avoir ses supérieurs hiérarchiques à ses pieds par l’invective et la délation, donc la terreur ».

« Ousmane sort sa Kane », ironise comme à son habitude Le Quotidien, reprenant le Premier président de la Cour d’appel de Kaolack qui estime que « Yaya Dia est d’une particulière méchanceté ».

Sur le point de chute du président malien déchu, L’Observateur inscrit « Dakar parmi les destinations de IBK ». Mais pour le moment, « nous n’avons reçu aucune demande officielle », précise le ministère des Affaires étrangères.

Par la même occasion, le journal explique pourquoi le Sénégal est devenu « terre d’asile des déchus du pouvoir » là où Vox Populi se pose toujours la question de savoir si Ibrahim Boubacar Keita sera « exilé à Dakar ».

Donnant son avis sur le coup d’Etat des militaires maliens, l’ancien CEMGA, général Mansour Seck, fait savoir que « personne ne sait ce qu’ils ont dans la tête » quand ils sont au pouvoir.

Sur la Covid-19 au Sénégal, l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) « dévoile le scandale » des gels hydroalcooliques utilisés dans la lutte contre la pandémie, rapporte L’AS. Dans son rapport, l’IFAN renseigne que neuf sur 14 types de gels utilisés au Sénégal ne sont pas de bonne qualité.

Dans Vox Populi, un praticien note que « des patients présentent des problèmes d’ordre psychologique » dans le cadre du coronavirus.

Sur l’éducation nationale, le même journal constate que « des élèves passent l’examen de l’entrée en 6e, les pieds dans l’eau ». Ces inondations ont été notées dans la banlieue dakaroise, selon EnQuête. Il souligne que « candidats au CFEE et enseignants pataugent » là où Le Quotidien note que « les candidats cogitent les pieds dans l’eau ».

Par ailleurs, le ministère de tutelle précise dans L’AS que « c’est l’eau qui les a trouvés là-bas au moment de la dernière épreuve ».

En fait divers, Libération rapporte qu’une fille de 13 ans a été enlevée à Yoff puis « transformée en esclave sexuelle » par deux « monstres » qui sont déjà entre les mains de la Section des mœurs. Pendant 10 jours, confie le journal, la mineure « satisfait, sous la menace et les coups, les fantasmes de pédophiles ».

Les cahiers vacances du quotidien national Le Soleil présentent ce samedi du Kankurang, du Kumpo et de l’Essamay entre autres : « Des masques (qui sont un) symbole de symbiose ethnique » en Casamance (sud).

En football, Stades se met à l’affiche de « l’explosif PSG / Bayern », finale de la Ligue des champions prévue dimanche soir à Lisbonne. Pour Record, c’est « Paris (qui est) à l’assaut de l’ogre Bayern ». L’équipe allemande a remporté la compétition à cinq reprises là où la formation francilienne se présente à sa première finale de C1.

Mais avant tout, note Stades pour apporter une touche sénégalaise dans ce duel franco-allemand, c’est Idrissa Gana Guèye qui « veut succéder à Sadio Mané ».

Sur les transferts, leur compatriote Edouard Mendy, gardien titulaire de Rennes en France, est annoncé à Chelsea « pour prendre la place de Kepa ».