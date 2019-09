Journée nationale de l’artisanat : les artisans tchadiens célèbrent la 5eme édition

Le centre artisanal de N’Djamena en partenariat avec le ministère du développement touristique, de la culture et de l’artisanat ont célébré, ce 24 septembre, la 5ème édition de la journée nationale de promotion de l’artisanat.

La 5eme édition de la journée nationale de promotion de l’artisanat s’est tenue sous le thème : « la modernisation de nos acquis artisanaux.». Il s’est agi au cours de cette célébration pour les artisans et les autorités en charge de la culture et de l’artisanat de marquer un arrêt pour mener une réflexion sur le développement de l’artisanat. C’était aussi l’occasion pour ces artisans d’innover et à créer.

« L’importance du secteur n’est plus à démontrer. L’artisanat est un savoir-faire original, base de l’industrie nationale », souligne la ministre du développement touristique, de la culture et de l’artisanat, Madeleine Alingué.

La République du Tchad est riche en produits artisanaux et variés. Un potentiel limité par le manque de suivi et de contrôle du processus artisanal.

« Nous devons élaborer notre stratégie de promotion artisanale rationnelle, efficace et efficiente, nous devons rendre opérationnels et fonctionnels nos centres de formation artisanale, nous devons créer les conditions pour un marché artisanal made in Tchad et créer un point de rencontre pour les artisans du Tchad et du monde », planifie la ministre.

La 5eme édition de la journée nationale de promotion de l’artisanat a aussi été une occasion de préparer la première édition du Salon international de l’artisanat qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2019.