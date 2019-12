Journée de prière pour la paix : Idriss Deby appelle à cultiver l’unité nationale

Ce lundi 02 décembre, la république du Tchad a célébré la 10e édition de la journée de prière pour la paix et la cohabitation pacifique.

« Promouvoir les fondements religieux communs pour la cohabitation pacifique », c’est le thème qui a été arrêté pour la célébration de la 10e édition de la journée de prière pour la paix. L’évènement qui a eu pour cadre le palais du 15 janvier, a été présidé par le président de la république Idriss Deby Itno.

Cette journée qui est organisée chaque année par la plateforme interconfessionnelle, a pour but de cultiver les valeurs religieuses et morales entre les Tchadiens. Elle a également pour rôle de promouvoir la paix, la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble, l’acceptation de l’autrui, la tolérance…

Dans son adresse à la nation, le chef de l’Etat, Idriss Déby Itno tout en condamnant des conflits intercommunautaires a appelé les Tchadiens à cultiver les valeurs de l’unité nationale. Idriss Déby Itno, a demandé aux jeunes d’utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de communication, et non d’en faire un outil de propagande de haine. « Je m’adresse à la jeunesse, celle de la génération des années 90 et 2000 qui n’a pas vécu les affreux de la guerre, vous utilisez très mal les réseaux sociaux. Arrêtez s’il vous plait. C’est du poison que vous injectez chaque jour dans votre vie et votre avenir » a-t-il dit.