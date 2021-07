JO Tokyo 2021-Foot: la Côte d’Ivoire en quarts de finale

Les Éléphants footballeurs font match nul face à l’Allemagne (1-1) et se qualifient pour les quarts de finale, lors de la 3e journée des éliminatoires du Groupe D, dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Le joueur Allemand Benjamin Henrichs (Leipzig), sous la pression de l’Ivoirien Dao, marque contre son camp à la 67e minute. Mais, la Mannschaft prend les devants et suite à un coup franc dévié par Lowen, égalise à la 73e minute.

La Mannschaft (4 points, 3e) et l’Arabie Saoudite (0 point, 4e) sont éliminés. Avec cinq points, la Côte d’Ivoire qui termine deuxième du Groupe D, va en quart de finale avec le Brésil qui se hisse au premier rang de poule avec sept points.

Les Éléphants olympiques affronteront, samedi, en quart de finale le premier du Groupe C, composé de l’Espagne, l’Australie et l’Argentine. Ils devront se montrer plus entreprenant pour arracher une qualification pour les demi-finales.