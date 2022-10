Jeudi noir au Tchad : la CTDDH scandalisé par le nombre de morts

L’organisation tchadienne des droits de l’homme exprime son horreur devant les tueries et les violences intenses qui ont eu lieu lors des manifestations dans plusieurs villes tchadiennes le 20 octobre 2022.

Le consensus tchadien sur les droits de l’homme se dit scandalisé par le nombre énorme de morts et de blessures humaines qui ne peuvent être justifiés d’aucune façon même si ces manifestations ne sont pas justifiées.

L’accord condamne également l’extrême brutalité, la destruction de biens et les discours haineux, dont les images circulent dans le monde entier sur les réseaux sociaux qui montrent une fois de plus un manque de contrôle de soi et une utilisation inacceptable d’armes de toutes sortes supposément manifestations pacifiques.

L’accord suit de près l’évolution de la situation, y compris la mise en œuvre de l’état d’urgence et les résultats des enquêtes annoncés par le gouvernement. Ils appellent toutes les parties impliquées dans la vie sociale et politique à faire preuve de maîtrise de soi et préfèrent le dialogue comme moyen de résoudre cette crise

La CTDDH présente ses condoléances à toutes les familles des victimes et prompt rétablissement à tous les blessés.