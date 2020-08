Jely Group mobilise 6,6 milliards de FCFA complémentaires pour les PME ivoiriennes

Le cabinet Jely Group, spécialisé dans le financement et la restructuration des Petites et moyennes entreprises (PME) a mobilisé pendant le deuxième trimestre 2020, 6,6 milliards de FCFA (10 millions d’euros) au profit des PME ivoiriennes.Ces fonds, tout comme les précédents mobilisés par ce cabinet, ont été levés auprès d’institutions financières locales et internationales.

A fin avril 2020, rappelle-t-on, le cabinet avait déjà mobilisé 5,03 milliards de FCFA (7,7 millions d’euros) au profit des PME ivoiriennes dont 20% décaissés en pleine crise sanitaire de la Covid-19.

Ce sont au total 11,6 milliards de FCFA (17,7 millions d’euros) qui ont été levés par Jely Group sur les 10 derniers mois, confirmant ainsi les propos de Mamadou Kouyaté, Managing Partner du cabinet.

« Le financement existe pour les PME, mais à condition qu’elles aient un minimum d’organisation et de bonne gouvernance », explique M. Kouyaté, ajoutant que « nous avons développé une méthodologie et une expertise qui nous permettent de transformer toute PME en entreprise rentable et pérenne ».

Poursuivant, il se félicite de la confiance des bailleurs qui permet à sa structure de lever des fonds même dans des situations difficiles.

Par ailleurs, sur la même période le cabinet est intervenu sur des missions de restructuration d’engagements bancaires pour le compte de PME actives dans la sous-région pour un encours global de 20 millions d’euros.