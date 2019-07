Investiture du président mauritanien : la France représentée par un parlementaire

Le président français Emmanuel Macron sera représenté par un député à la cérémonie d’investiture du nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, prévue jeudi, a-t-on appris de source officielle dans la capitale mauritanienne.M. Macron a dépêché à cette fin le président de la Commission de la défense et des forces armées de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Bridey, qui a été reçu en audience par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, mercredi à Nouakchott.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l’audience, M. Bridey a indiqué avoir remis à son hôte un message écrit du président français et transmis les excuses de celui-ci de ne pouvoir assister à la cérémonie d’investiture.

La rencontre a été l’occasion de rappeler les « bonnes relations bilatérales » liant les deux pays, a précisé le parlementaire français, soulignant la solidité et l’efficacité de ces relations non seulement dans le domaine sécuritaire mais aussi dans les autres domaines de développement.

M. Bridey a ajouté avoir également rappelé la « confiance absolue » sur laquelle sont basées lesdites relations ainsi que les bonnes relations personnelles entre les deux chefs d’Etats.

Il a révélé avoir sollicité une rencontre avec M. Ghazouani juste après son investiture pour lui rappeler l’amitié et la confiance séculaires entre les deux peuples et l’excellente coopération qu’entretiennent la France et la Mauritanie.