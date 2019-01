Internet haut débit par satellite: un nouvel opérateur se déploie en Côte d’Ivoire

Konnect Africa, une initiative de l’opérateur de satellites Eutelsat consacrée au haut débit par satellite sur le continent africain a annoncé, mardi à Abidjan, le lancement de ses offres d’accès à internet sur le territoire ivoirien.« Nous estimons qu’accélérer internet est un droit. C’est pourquoi, nous avons créé Konnect », a expliqué au cours de ce lancement, Béatrice Beau, Vice-Présidente de Eutelsat, ajoutant que grâce aux dernières technologies satellitaires, Konnect Africa couvrira à « 100% le territoire ivoirien».

Dans le même élan, le Directeur général de Konnect Africa, Jean-Claude Tshipama, a souligné que son entreprise participera désormais à la réduction de la fracture numérique en Côte d’Ivoire avec ses offres internet haut débit aux particuliers comme aux professionnels, notamment hors des grandes villes, là où aucune solution haut débit fiable n’est disponible.

La gamme Konnect comprend huit offres d’accès à internet, comprises entre 5 Go et 30 Go de données pour les offres résidentielles Konnect Home, allant de 9 000 à 35 000 FCFA et s’adaptant à tous les besoins.

Les offres Konnect Pro, qui présentent des performances supérieures correspondant aux attentes des professionnels, proposent entre 50 et 500 Go de données et sont commercialisées dès 58 000 FCFA.

Ces offres seront proposées selon un modèle prépayé afin de répondre aux usages du marché ivoirien. Les débits offerts iront jusqu’à 20 Mbit/s en débit descendant et jusqu’à 3 Mbit/s en débit montant.

Afin de rendre ses services accessibles au plus grand nombre, Konnect Africa s’est allié à des partenaires locaux dans plusieurs grandes villes de Côte d’Ivoire mais aussi dans des zones reculées.

Konnect Africa cible plus particulièrement les zones rurales en proposant une solution adaptée et légère, baptisée Konnect wifi, qui procure un accès internet partagé par le biais d’un seul et même point de réception.

« La technologie satellitaire pour l’internet haut débit est la réponse pour une couverture numérique efficiente en Côte d’Ivoire. De nombreuses +zones blanches+ demeurent et l’offre complémentaire que propose Konnect Africa permet de répondre à ce manque de connectivité », a encore expliqué Jean-Claude Tshipama.

« Grâce à des partenaires locaux de premier ordre, nous sommes désormais en mesure de proposer des offres haut débit de qualité à des tarifs compétitifs. », a-t-il conclu.

Selon l’Observatoire du secteur des télécoms de l’Autorité de régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), le parc ivoirien d’abonnés à l’internet fixe (câble Ethernet, wifi et fibre) s’élevait au deuxième trimestre 2018 à 155 541 personnes, soit 0,6% de la population totale.

En parallèle, selon le rapport TMT1 2017 du cabinet Deloitte, le pays enregistre 9 millions d’abonnements à l’internet mobile, notamment grâce au réseau 4G. Cependant, certaines zones du territoire ivoirien ne sont pas correctement desservies à travers la technologie mobile.