Insécurité pendant la Saint-Sylvestre : quatre morts à N’Djamena

Annonce faite par le commissaire Paul Manga, porte-parole de la Police nationale.

Dans la nuit du 31 décembre 2019 au 01er janvier 2020, la police a enregistré dans la capitale tchadienne quatre morts dont deux suite d’un accident de la voie publique et deux, des suites de coups et blessures volontaires. L’information a été donnée par le commissaire Paul Manga, lors de la présentation d’un bilan de la Saint Sylvestre.

On note également enregistré 19 cas de coups et blessures volontaires simples, quatre cas d’accidents de la voie publique graves, 77 cas légers, cinq cas d’accidents avec dégâts matériels et deux cas de chute libre.

Dans les autres provinces, l’on compte 24 cas d’accidents de la voie publique, deux cas de coups et blessures volontaires simples et un cas mortel de coups et blessures volontaires à Magré, sous-préfecture de Peni, dans la province de Mandoul.

D’après le commissaire Paul Manga, « comparativement à l’année précédente, le nombre de cas est élevé. Cela s’explique pour la plupart des cas par la conduite en état d’ébriété, l’excès de vitesse, et surtout le transport en amazone où pour un cas d’accident l’on peut dénombrer trois à quatre blessés. »