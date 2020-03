Insécurité : 15 présumés malfrats présentés à la presse

Ils opèrent en réseau sur toute l’étendue du territoire national. Ces présumés malfrats opèrent en utilisant de différents modes opératoires.

Quinze présumés malfrats ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie. Le mercredi 18 mars, ils ont été présentés à la presse à la légion n°10 de la gendarmerie nationale. Reparties en fonctions des localités, ces bandits ont des tâches bien définies. On y retrouve des présumés violeurs, des assassins, des voleurs des fabricants de faux documents.

Lesdits présumés malfrats avaient à leur possession des armes blanches et à feu. Selon le porte-parole de la gendarmerie Abakak Abderaman Hagar, ces 15 malfaiteurs sont repartis par groupe. Un groupe de six implanté à Bongor opère dans les localités de Lai, Bousso et bail. Un groupe de deux autres opéraient dans la zone de Boubali. Un autre est spécialisé dans le vol de motos, les motos volés à N’Djaména sont vendues à Kousseri au Cameroun et vice-versa. Un des présumés malfrats est spécialisé dans la fabrication des faux documents, notamment les ordres de missions, les cartes nationales d’identités, les cartes professionnelles et les cachets entre autres.

Parmi ces briquants, figurent des présumés violeurs d’une gamine de 13 ans et le troisième co-auteur dans l’assassinat de l’artiste colonel Dinar, les deux autres avaient déjà été arrêtés par les forces de l’ordre. Le porte-parole confie que l’un des présumés violeurs est encore en cavale mais tout est mis en œuvre pour l’attraper.

Ces présumés malfrats seront jugés. Les éléments de la gendarmerie sont appelés à redoubler de vigilances pour assurer la sécurité de la population.