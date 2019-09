Inondations, justice et sport au menu de la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, reçus jeudi à APA, traitent essentiellement des mesures du gouvernement pour lutter contre les inondations, de l’affaire Adama Gaye et des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui se tiendront en 2022 au Sénégal.Vox Populi renseigne que « le village de Taïba Keur Set Goumbo (centre) a été détruit par une tornade », non sans préciser qu’ « au total, on dénombre 93 cases détruites, le cheptel composé notamment d’animaux domestiques est décimé. Aussi, beaucoup de biens matériels ont été emportés par les eaux qui ont dévasté ce village en laissant les habitants dans la tristesse, l’inquiétude et la désolation ».

Poursuivant, ce journal informe que le président de la République Macky Sall « a marqué toute sa solidarité et tout le soutien de l’Etat aux populations des localités touchées » par les inondations.

Par ailleurs, le chef de l’Etat, cité par Vox Populi, a « instruit le ministre de l’Intérieur (Aly Ngouille Ndiaye) de déclencher le Plan d’Organisation des Secours (Orsec) dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et de ressources financières adéquates ».

Cela fait dire à Sud Quotidien que « Macky Sall (est) à fond dans les inondations ». A en croire ce journal, il « semble prendre plus au sérieux la question des inondations dont souffrent des populations sinistrées à Dakar et dans plusieurs régions du pays ».

De son côté, L’Observateur narre les « péripéties (de la) libération foirée » d’Adama Gaye. Ce journal indique que « sa libération a été annoncée pour hier mercredi. Mais (il) est toujours dans les liens de la détention. Ses avocats, qui ont déposé une quatrième demande de liberté provisoire, espéraient une fin heureuse avec les supposées instructions de la hiérarchie au Parquet. Malheureusement pour eux, une fuite est venue changer la donne ».

Adama Gaye, journaliste-consultant formé au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (Cesti) de Dakar, est poursuivi pour « offense au Chef de l’Etat » et « atteinte à la sûreté de l’Etat » en raison de ses publications sur les réseaux sociaux (surtout Facebook).

En sports, Le Soleil fait savoir que « la France va accompagner le Sénégal » pour la construction des infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022.

Le quotidien national souligne que « les présidents de Dakar 2022 et Paris 2024 (Jeux Olympiques), Mamadou Diagna Ndiaye et Tony Estanguet, ont signé hier (mercredi) à Dakar une convention de collaboration. Cet accord vise à contribuer à la réussite des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent africain ».

Pour sa part, Stades rapporte que « l’Agence Française de Développement (AFD) et le Comité olympique et sportif sénégalais (CNOSS) ont procédé à la signature d’un accord de partenariat. Le Directeur général de l’AFD, Rémy Rioux a fait savoir que le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique seront rénovés à temps pour accueillir » les JOJ.

Dans Le Quotidien, Mamadou Diagna Ndiaye a déclaré qu’ils sont « en mode fast track concernant les préparatifs. Les choses sont en train, en effet, de bouger très vite et dans le bon sens. Pour dire que ça sent très bon pour ces JOJ 2022 tant attendus par le peuple sénégalais et toute l’Afrique ».