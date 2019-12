Inondations au Congo et en RDC: 656 millions F CFA de l’UE aux sinistrés

L’Union Européenne (UE) vient d’accorder une aide d’urgence d’un million d’euros, soit 656 millions F CFA, aux centaines de milliers de victimes des pluies diluviennes récemment enregistrées au Congo et en République Démocratique du Congo, annonce un communiqué de la représentation de l’UE au Congo reçu ce mercredi à APA.« L’UE exprime sa solidarité aux populations frappées par les inondations en République Démocratique du Congo et en République du Congo. Dans plusieurs zones, les inondations viennent s’ajouter à une situation humanitaire déjà fragile. Nous mobilisons cette aide d’urgence pour apporter un soulagement indispensable aux communautés touchées », a déclaré Janez Lenarčič, le Commissaire européen en charge de la gestion des crises.

Ce soutien de l’organisation communautaire sera réparti comme suit : 300.000 euros (196 millions F CFA) pour le Congo et 700.000 euros (459 millions F CFA) pour la République Démocratique du Congo.

Au Congo, les ménages vulnérables bénéficieront d’abris d’urgence, de denrées alimentaires, de produits de base et d’un accès à l’eau potable pour prévenir les maladies d’origine hydrique.

Cette aide est destinée aux populations des départements de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette et de la Cuvette ouest.

Mise à la disposition du ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, l’enveloppe a déjà permis d’amorcer le ravitaillement des victimes en vivres, non vivres et produits pharmaceutiques.

D’après les derniers chiffres communiqués par le gouvernement du Congo, les inondations ont fait plus de 150.000 victimes.