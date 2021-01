Initiative Choose Africa: 1,96 milliard Fcfa dédiés aux PME ivoiriennes impactées par la Covid-19

L’Initiative Choose Africa résilience, un mécanisme de financement des PME, TPE et startups impactées par la Covid-19, notamment développé par Proparco, une filiale de l’Agence française de développement (AFD), a été lancé vendredi à Abidjan avec un fonds de démarrage de 3 millions d’euros, soit 1,96 milliard de Fcfa.Proparco « a dores et déjà signé avec quatre pays, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et Madagascar », mais « démarre prioritairement par la Côte d’Ivoire » avec 1,96 milliard Fcfa logés à la Société générale, a dit son directeur général, Clemente Grégory, face à la presse.

Expliquant le process de financement, il a déclaré que la banque partenaire « fait son métier, apporte la liquidité et prête du cash au client et nous, nous sommes là pour qu’en cas de problème, si le client ne peut pas rembourser le crédit, on paie à la banque (le crédit) ».

De ce fait, dira-t-il, « la banque crée son marché, fixe ses conditions de financement » et en cas de difficulté dans le remboursement, le mécanisme Choose Africa résilience permettra d' »indemniser la banque à hauteur de 80% comme une assurance ».

Il a souligné que les clients ont une période de « 12 à 48 mois pour rembourser le crédit » grâce à l’Initiative Choose Africa résilience, dotée de 2,5 milliards d’euros, soit 1 639 milliards de Fcfa, au profit des PME, TPE et des startups sur le continent africain.

L’Initiative vise les PME, TPE et start-ups dans des pays ciblés. En outre, sont éligibles, celles dont le portefeuille a « subi une perte significative de son chiffre d’affaires de 25% » due à la crise sanitaire de Covid-19 et ayant au maximum 200 employés.

Avec la banque Société générale Côte d’Ivoire, « on a pu contractualiser une enveloppe de 3 millions d’euros qui est disponible dès maintenant pour toute entreprise qui ferait la demande d’un financement » auprès de cet établissement, a-t-il assuré.

La directrice régionale de Proparco en Afrique de l’Ouest, Fatoumata Sissoko-Sy, a indiqué que la filiale entend développer l’Initiative Choose Africa résilience auprès d’autres partenaires bancaires en Côte d’Ivoire. L’Initiative vise dix à douze pays en Afrique.

Elle a fait savoir que cette initiative est en relation avec un écosystème d’investisseurs potentiels. Ce qui permettra, avec des fonds d’investissements spécialisés dans le financement, un accompagnement des startups et des PME.

M. Clemente a annoncé que l’Initiative Choose Africa résilience a été dotée de 1 milliard d’euros supplémentaire pour davantage soutenir les PME, TPE (Très petites entreprises) et les startups africaines impactées par la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19.

L’Initiative Choose Africa résilience est désormais portée à 3,5 milliards d’euros au bénéfice des startups et des PME sur le continent. L’objectif étant d’accompagner la relance économique de l’Afrique qui devrait faire face à sa première récession depuis 25 ans.

L’ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard, était présent au lancement de l’Initiative Choose Africa résilience, qui est une politique de l’Etat français pour relancer l’l’économie africaine face à la pandémie de Covid-19.