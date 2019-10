Ingérence de l’industrie du tabac : les magistrats en atelier de sensibilisation

Le ministère de la Santé publique en collaboration avec l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, a organisé un atelier de vulgarisation du décret N°1523 portant prévention de l’ingérence de l’industrie de tabac à l’endroit des magistrats.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5.3 de la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), le Tchad vient d’adopter le décret N°1523 portant prévention de l’ingérence de l’industrie de tabac. Compte tenu du rôle des magistrats (les procureurs, les juges au siège du Tribunal de N’Djamena, les greffiers, les huissiers et les présidents des Chambres de Tribunal de N’Djamena) dans la mise en œuvre des législations notamment dans la lutte antitabac, il est donc important de vulgariser ledit décret à leur endroit afin qu’ils s’inspirent de ses dispositions.

Pour le représentant de l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, Daouda Elhadj Adam, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont chacun en ce qui le concerne assuré le rôle qui leur est dévolu pour doter le Tchad d’un cadre législatif et règlementaire conséquent pour lutter efficacement contre l’épidémie du tabagisme. Quitte au pouvoir judiciaire de jouer sa partition.

« Ce cadre législatif et règlementaire ne peut atteindre les objectifs escomptés que si et seulement si, le pouvoir judiciaire qui est l’un des trois pouvoirs constituant l’Etat de droit, assume pleinement son rôle à savoir contrôler l’application de ces textes de lois et sanctionner leur non-respect », déclare Daouda El hadj Adam

Le directeur adjoint de la lutte contre la maladie et de la promotion de santé du ministère de la santé publique, Dr Chérif Baradine « l’ingérence de l’industrie du tabac est un ensemble de tactiques et de stratégies utilisées directement ou indirectement par l’industrie du tabac pour interférer dans les politiques de santé, miner les efforts de la lutte antitabac et s’opposer aux mesures allant à l’encontre de ses intérêts financiers ».