Une délégation du Fonds Monetaire International reçu par le ministre des Finances et du Budget

Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Tahir Hamid Nguilin a reçu ce mercredi 6 octobre 2021, la délégation du Fonds Monetaire International conduite par le Directeur Adjoint du Departement Afrique du FMI, M. Vitaliy Kramarenko et composée de M. Edward Gemayel, chef de mission du FMI pour le Tchad, de M. Ntamatungiro Joseph, Représentant Résident du FMI au Tchad et de Mme Sherifa Abdelrazek, économiste-pays. Les échanges ont tourné autour de l’évolution de la situation économique et financière du pays, ainsi que du renforcement de la coopération entre le Tchad et le FMI. L’équipe du FMI travaillera et séjournera au Tchad jusqu’au 09 octobre 2021.