Le Chef de la cellule du Conseil et de Coordination de l’Union Européenne au Sahel, le Général de Division, Daniel Grammatico, à la tête d’une forte délégation, a été reçu ce 25 octobre par le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le Général de Division Souleyman Abakar Adam. Au menu des échanges, la régionalisation de la politique de Sécurité et de Défense Commune de l’Union Européenne.