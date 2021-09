Un bouvier tue un paysan de 40 ans dans la province du Mandoul

D’après AlWihda info, un bouvier a tué un paysan âgé de 40 ans suite à une dispute liée au vol d’une canne à sucre. Le drame s’est produit samedi 25 septembre 2021. Les faits se déroulent dans la province du Mandoul. Deux bouviers ont conduit le troupeau d’un éleveur au pâturage. L’un surveillait le bétail et l’autre est parti voler des cannes à sucre dans le champ d’un paysan. Surpris en flagrant délit et poursuivi, le bouvier est venu alerter son accompagnateur. Celui-ci a dégainé son couteau et l’a enfoncé en pleine poitrine du paysan.