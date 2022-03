Trois véhicules remis au ministère de l’Education nationale

Dans le cadre du Projet de Renforcement de l’Education et de l’Alphabétisation au Tchad (PREAT), le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique a réceptionné, ce mercredi 23 mars 2022, trois véhicules, acquis sur le financement du Partenariat Mondial pour l’Education (GPE). C’est le coordonnateur par intérim de l’antenne de l’UNESCO à N’Djamena, M. Maxime Adjanahou, qui a remis les clés de ces véhicules au chef de département de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mog-nan Djimounta.