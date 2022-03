A travers un arrêté du 23 mars 2022, le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, suspend trois agents de la garde forestière et faunique, en fonction dans la province du Logone occidental pour faute grave. Il s’agit entre autres de, Ali Hassan Targari, Mohamat Koni Gourouni et Job-Telet.