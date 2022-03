Deux jeunes se sont respectivement pendus à N’Djamena et à Sarh, dans la province du Moyen Chari. Le premier s’est donné la mort ce mardi matin, au quartier Walia Ngonba dans le 9e arrondissement de N’Djamena. Et le second, s’est pendu au hier lundi 21 mars, au quartier Kemkian dans le 5eme arrondissement de la ville de Sarh.